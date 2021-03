Covid: Argentina sospende voli da Brasile, Cile e Messico (Di venerdì 26 marzo 2021) L'Argentina ha annunciato che sospenderà tutti i voli provenienti dal Brasile, dal Cile e dal Messico a partire da domani: lo riporta la Cnn, che cita l'agenzia di stampa statale Telam. La decisione è ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 26 marzo 2021) L'ha annunciato cherà tutti iprovenienti dal, dale dala partire da domani: lo riporta la Cnn, che cita l'agenzia di stampa statale Telam. La decisione è ...

Advertising

frant42 : @ilmessaggeroit, #aspirina per #Covid in #Argentina. Più volte ho tweettato la mia testimonianza. Mai vaccinato. In… - gxallavichx : Indovinate chi è la cretina che è tornata dall'Argentina dopo una settimana? Madonna se Lautaro si becca il covid l'aspetto sotto casa sua - tpellizzari : RT @beppesevergnini: C’è che critica la Svizzera ????, chi racconta dal Sudafrica ????, chi chiama dall’Argentina ???? e chi ringrazia, in musica… - beppesevergnini : C’è che critica la Svizzera ????, chi racconta dal Sudafrica ????, chi chiama dall’Argentina ???? e chi ringrazia, in mus… - gauchonews : Un anno di #pandemia in #Argentina: l’impatto su pil, lavoro, inflazione e conti pubblici -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Argentina Covid: Argentina sospende voli da Brasile, Cile e Messico Inoltre, dovranno presentare un tampone anti Covid negativo alla partenza, dovranno sottoporsi ad ... L'Argentina aveva già sospeso i voli provenienti dal Regno Unito. .

Coronavirus: nel mondo 125 milioni di casi. Il Messico supera i 200mila morti Sopra i 2 milioni di casi Germania (2.744.608), Colombia (2.359.942), Argentina (2.278.115), ... Stati Uniti È stata superata ieri la soglia dei 30 milioni di casi di Covid - 19 negli Stati Uniti. Lo ...

Covid: Argentina sospende voli da Brasile, Cile e Messico - America Latina Agenzia ANSA Covid: Argentina sospende voli da Brasile, Cile e Messico ROMA, 26 MAR - L'Argentina ha annunciato che sospenderà tutti i voli provenienti dal Brasile, dal Cile e dal Messico a partire da domani: lo riporta la Cnn, che cita l'agenzia di stampa statale Telam.

L’ARGENTINA SI BLINDA Di fronte all'inesorabile avanzamento della seconda ondata di coronavirus in Sudamerica, l'Argentina ha sospeso i voli da Brasile, Cile e Messico, rafforzando i controlli sanitari per scoraggiare gli ...

Inoltre, dovranno presentare un tampone antinegativo alla partenza, dovranno sottoporsi ad ... L'aveva già sospeso i voli provenienti dal Regno Unito. .Sopra i 2 milioni di casi Germania (2.744.608), Colombia (2.359.942),(2.278.115), ... Stati Uniti È stata superata ieri la soglia dei 30 milioni di casi di- 19 negli Stati Uniti. Lo ...ROMA, 26 MAR - L'Argentina ha annunciato che sospenderà tutti i voli provenienti dal Brasile, dal Cile e dal Messico a partire da domani: lo riporta la Cnn, che cita l'agenzia di stampa statale Telam.Di fronte all'inesorabile avanzamento della seconda ondata di coronavirus in Sudamerica, l'Argentina ha sospeso i voli da Brasile, Cile e Messico, rafforzando i controlli sanitari per scoraggiare gli ...