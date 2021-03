Covid, Altroconsumo lancia petizione per avere risposte da Regione Lombardia su disservizi (Di venerdì 26 marzo 2021) Milano, 24 mar. (Adnkronos) – Una petizione e dieci domande per avere risposte chiare dalla Regione Lombardia su disagi e disservizi riscontrati nella vaccinazione contro il Covid. A promuoverla è l’associazione Altroconsumo. ”Dieci domande -sottolineano dall’Associazione- che attendono una risposta da parte dei vertici della Regione. È tempo che qualcuno spieghi ai cittadini il perché di disagi e disservizi che stanno compromettendo il diritto dei lombardi ad essere vaccinati”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 marzo 2021) Milano, 24 mar. (Adnkronos) – Unae dieci domande perchiare dallasu disagi eriscontrati nella vaccinazione contro il. A promuoverla è l’associazione. ”Dieci domande -sottolineano dall’Associazione- che attendono una risposta da parte dei vertici della. È tempo che qualcuno spieghi ai cittadini il perché di disagi eche stanno compromettendo il diritto dei lombardi ad essere vaccinati”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

