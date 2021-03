Covid, Altroconsumo lancia petizione per avere risposte da Regione Lombardia su disservizi (Di venerdì 26 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 26 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

TV7Benevento : Covid, Altroconsumo lancia petizione per avere risposte da Regione Lombardia su disservizi... - criccicracci : RT @Altroconsumo: Appuntamenti fissati online e poi annullati, tempi lunghi per essere ricevuti, ma anche polizze e conti correnti rifilati… - Altroconsumo : Appuntamenti fissati online e poi annullati, tempi lunghi per essere ricevuti, ma anche polizze e conti correnti ri… - Antigon25386936 : RT @Adnkronos: Covid, Altroconsumo lancia petizione per avere risposte da Regione Lombardia su disservizi - serenel14278447 : Covid, Altroconsumo lancia petizione per avere risposte da Regione Lombardia su disservizi -