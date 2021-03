Covid, abolita la fascia gialla: per 10 Regioni resta la zona rossa. Scuole aperte, ristoranti chiusi (Di venerdì 26 marzo 2021) Covid, Italia divisa a metà tra rosso e arancione a seconda delle Regioni. Scuole aperte, ristoranti chiusi. abolita la fascia gialla, per 10 Regioni resta ancora la zona rossa. Scuole aperte anche nelle aree del lockdown, ma solo fino alla prima media. ristoranti e bar chiusi. Torna la tavolozza dei colori con cui il governo fissa i paletti delle restrizioni, più o meno accese o soft, a seconda del report sui contagi. Stavolta, però, il cambio di colore per le Regioni slitterà di un giorno, passando dall’ormai canonico lunedì, a martedì 30 marzo: in linea con l’ultima ordinanza ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 26 marzo 2021), Italia divisa a metà tra rosso e arancione a seconda dellela, per 10ancora laanche nelle aree del lockdown, ma solo fino alla prima media.e bar. Torna la tavolozza dei colori con cui il governo fissa i paletti delle restrizioni, più o meno accese o soft, a seconda del report sui contagi. Stavolta, però, il cambio di colore per leslitterà di un giorno, passando dall’ormai canonico lunedì, a martedì 30 marzo: in linea con l’ultima ordinanza ...

