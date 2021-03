Covid, a Pasqua vaccini per i poveri: 1200 dosi “regalate” dal Papa ai bisognosi. L’Aula Paolo VI la struttura vaccinale (Di venerdì 26 marzo 2021) A Pasqua vaccini gratis per i poveri. Per la Settimana Santa Papa Francesco ha deciso di far vaccinare 1200 persone bisognose e ha lanciato l’iniziativa del “vaccino sospeso” affinché chiunque possa pagare online i farmaci anti Covid-19 per i poveri sul conto della carità del Pontefice. Iniziative, come ha spiegato il cardinale elemosiniere apostolico, Konrad Krajewski, volute per dare concretezza ai diversi appelli di Bergoglio perché nessuno venga escluso dalla campagna vaccinale anti coronaviurs. Già all’inizio della vaccinazione in Vaticano, il Papa aveva fatto vaccinare 25 poveri assistiti dall’Elemosineria Apostolica (foto). Prima di Pasqua altre dosi del vaccino Pfizer-Biontech, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) Agratis per i. Per la Settimana SantaFrancesco ha deciso di far vaccinarepersone bisognose e ha lanciato l’iniziativa del “vaccino sospeso” affinché chiunque possa pagare online i farmaci anti-19 per isul conto della carità del Pontefice. Iniziative, come ha spiegato il cardinale elemosiniere apostolico, Konrad Krajewski, volute per dare concretezza ai diversi appelli di Bergoglio perché nessuno venga escluso dalla campagnaanti coronaviurs. Già all’inizio della vaccinazione in Vaticano, ilaveva fatto vaccinare 25assistiti dall’Elemosineria Apostolica (foto). Prima dialtredel vaccino Pfizer-Biontech, ...

Advertising

sole24ore : Treno Covid-free, al via dopo Pasqua sulla Roma-Milano. Ecco come funziona - Agenzia_Ansa : La cancelliera tedesca Angela Merkel ha annullato il lockdown rafforzato deciso ieri per i giorni a cavallo di Pasq… - Agenzia_Ansa : 'È stato un errore. Me ne assumo la responsabilità'. Le parole della cancelliera Angela Merkel che ha annullato il… - gianni_dragoni : Parte il treno @fsitaliane Covid-free, si sale solo se si è fatto il tampone. Ecco come funziona @fsnews_it - mattemex : RT @sole24ore: Partono i treni «Covid-free»: si sale solo con un tampone negativo. Ecco come funzionano: -