Covid, a Padova nate due bimbe con gli anticorpi: le mamme erano state vaccinate durante la gravidanza (Di venerdì 26 marzo 2021) Due bimbe sono nate nei giorni scorsi con gli anticorpi contro il Covid - 19 . Le piccole, Anna e Valentina, hanno visto la luce all' ospedale di Padova e le due madri, entrambe medici, avevano ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 26 marzo 2021) Duesononei giorni scorsi con glicontro il- 19 . Le piccole, Anna e Valentina, hanno visto la luce all' ospedale die le due madri, entrambe medici, avevano ...

Advertising

Anubi_Inpw : RT @nuova_venezia: Anna Parolo, immunologa, ha dato alla luce una bambina nata con gli anticorpi contro il Covid. La mamma, come dottoressa… - LaStampa : Covid: nate a Padova due bimbe con anticorpi, le madri erano state vaccinate - tribuna_treviso : Anna Parolo, immunologa, ha dato alla luce una bambina nata con gli anticorpi contro il Covid. La mamma, come dotto… - nuova_venezia : Anna Parolo, immunologa, ha dato alla luce una bambina nata con gli anticorpi contro il Covid. La mamma, come dotto… - CorriereAlpi : Anna Parolo, immunologa, ha dato alla luce una bambina nata con gli anticorpi contro il Covid. La mamma, come dotto… -