Covid, a Napoli vaccini Maderna a primi venti medici di base per le somministrazioni a domicilio (Di venerdì 26 marzo 2021) E’ partita stamattina la consegna da parte dell’Asl Napoli 1 delle dosi di vaccini Moderna ai medici di base a Napoli per la somministrazione ai pazienti. Intorno alle 11.30 la prima spedizione e’ partita dalla Mostra d’Oltremare a bordo della auto dell’Asl scortate dalle forze dell’ordine, dirette verso i primi venti medici dei 168 che hanno accettato finora la somministrazione nei loro studi o a domicilio per i pazienti che non possono uscire. Ogni medico ha ricevuto circa 100 dosi di vaccino, per una prima spedizione di duemilacento dosi circa. Una seconda quota dei 568 medici di base ha invece accettato di somministrare il vaccino ma in sedi organizzate dalla Asl. Le spedizioni proseguiranno nei ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 marzo 2021) E’ partita stamattina la consegna da parte dell’Asl1 delle dosi diModerna aidiper la somministrazione ai pazienti. Intorno alle 11.30 la prima spedizione e’ partita dalla Mostra d’Oltremare a bordo della auto dell’Asl scortate dalle forze dell’ordine, dirette verso idei 168 che hanno accettato finora la somministrazione nei loro studi o aper i pazienti che non possono uscire. Ogni medico ha ricevuto circa 100 dosi di vaccino, per una prima spedizione di duemilacento dosi circa. Una seconda quota dei 568diha invece accettato di somministrare il vaccino ma in sedi organizzate dalla Asl. Le spedizioni proseguiranno nei ...

Advertising

fattoquotidiano : Luigi Frunzio, morto per Covid il procuratore aggiunto di Napoli: dalle indagini sulla faida di camorra di Scampia… - repubblica : Santa Lucia, in fila dal mattino per un pasto: “Il Covid ha ridotto molti napoletani in miseria” - positanonews : #Copertina #Covid Campania: il vaccino russo Sputnik arriva a Napoli. De Luca chiude il contratto - Imagine_italy : RT @mattinodinapoli: Covid, la Campania compra il vaccino russo Sputnik: «Ma lo useremo solo dopo via libera Ema e Aifa» - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Covid, continua la zona rossa in Campania: dal 7 aprile possibile zona… -