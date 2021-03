Covid | a Bergamo scende il tasso di incidenza | si procede a cinquemila vaccini al giorno

(Di venerdì 26 marzo 2021) Ildidelstando, l’Rt è sotto l’1 e di media alsi stanno facendovaccinazioni: questa la sintesi della consueta call del venerdì tra Ats e i sindaci della provincia di, per l’aggiornamento settimanale sulla situazione sanitaria. “Ildi– sottolinea Alberto Zucchi, direttore Servizio Epidemiologico Aziendale di Ats– sta finalmentendo ed è arrivato al 7,5% (positivi sui tamponi diagnostici), anche se la velocità non è sostenuta e ci possono essere giorni di ‘rimbalzo statistico’ in incremento dei dati. Il senso complessivo della curva è comunque indirizzato verso il decremento, dato confermato dal numero medio dei ...

"L'iniziativa si è resa possibile grazie a un'azione coordinata tra Comune di Valgoglio, Agenzia di Tutela della Salute, AsstEst, Ambito dell'Alta Val Seriana, Regione Lombardia e Areu - ...Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da- 19 comunicati dal dipartimento ... Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti ditrasferiti a Catanzaro, mentre non sono ...In Calabria l’epidemia di Covid19 non sembra proprio voler rallentare. Il mese di marzo ha visto la costante crescita dei nuovi positivi e anche il bollettino odierno, come quello di ieri (QUI), non p ...A domicilio invece saranno vaccinate circa 10mila e 300 persone, a partire dalla prima settimana dopo Pasqua. Ma solo quattro su dieci dal proprio medico di base ...