Covid | a Bergamo 317 nuovi positivi | in Lombardia sono 5077

(Di venerdì 26 marzo 2021) A fronte di 60.804 tamponi effettuati,5.077 i(8,3%). I guariti/dimessi2.400. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 60.804 (di cui 40.139 molecolari e 20.665 antigenici) totale complessivo: 7.942.837 – icasi: 5.077 (di cui 160 ‘debolmente’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 583.133 (+2.400), di cui 6.287 dimessi e 576.846 guariti – in terapia intensiva: 848 (+3) – i ricoverati non in terapia intensiva: 7.111 (-21) – i decessi, totale complessivo: 30.285 (+100) Icasi per provincia: Milano: di cui 1.460 a 625 Milano città;: 317; Brescia: 696; Como: 427; Cremona: 189; Lecco: 171; Lodi: 84; Mantova: 287; Monza e Brianza: 548; Pavia: 262; Sondrio: 66; Varese: 472.

In Lombardia 5.077 casi e 100 decessi. Aumentano i contagi in Puglia e in Emilia. Intanto il premier Draghi annuncia la riapertura delle scuole in zona rossa ma solo fino alla prima media. Da martedì ...Il report di venerdì 26 marzo fornito dalla Regione. I tamponi processati sono stati 60.804, con un tasso di positività dell'8,3 per cento ...