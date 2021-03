Covid-19, bollettino vaccinazioni del 26 marzo 2021 (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si comunicano, nel grafico allegato, i dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 12 del 26 marzo 2021. Complessivamente la somministrazione della 1° dose ha superato il mezzo milione di cittadini (506.658); con la seconda dose sono stati vaccinati 233.999 campani. Totale somministrazioni: 740.657. NB. Si ricorda che per molte categorie è ancora aperta la piattaforma per le adesioni. La percentuale dei vaccinati varia dunque in relazione alle adesioni ricevute. Anche in virtù di un aumento numerico delle somministrazioni potrebbe esserci un decremento in termini percentuali dovuto quindi all’aumento delle adesioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si comunicano, nel grafico allegato, i dati dellein Campania aggiornati alle ore 12 del 26. Complessivamente la somministrazione della 1° dose ha superato il mezzo milione di cittadini (506.658); con la seconda dose sono stati vaccinati 233.999 campani. Totale somministrazioni: 740.657. NB. Si ricorda che per molte categorie è ancora aperta la piattaforma per le adesioni. La percentuale dei vaccinati varia dunque in relazione alle adesioni ricevute. Anche in virtù di un aumento numerico delle somministrazioni potrebbe esserci un decremento in termini percentuali dovuto quindi all’aumento delle adesioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

