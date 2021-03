Corruzione, l’ex ministro dell’Ambiente Corrado Clini condannato a sei anni. La procura ne aveva chiesti 4 e mezzo (Di venerdì 26 marzo 2021) Sei anni di carcere, uno e mezzo in più rispetto a quanto aveva chiesto la procura. È la sentenza emessa dai giudici della seconda sezione penale del tribunale di Roma per Corrado Clini, ex ministro dell’Ambiente del governo di Mario Monti. L’accusa è Corruzione aggravata dalla circostanza della transnazionalità in riferimento ad un finanziamento da 54 milioni di euro concesso dal dicastero per il progetto New Eden che riguardava la riqualificazione di una zona dell’Iraq. Stessa condanna anche un professionista di Ferrara, Augusto Calore Pretner. Per entrambi la procura aveva sollecitato una condanna a 4 anni e sei mesi. “Sono stato condannato dopo 8 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) Seidi carcere, uno ein più rispetto a quantochiesto la. È la sentenza emessa dai giudici della seconda sezione penale del tribunale di Roma per, exdel governo di Mario Monti. L’accusa èaggravata dalla circostanza della transnazionalità in riferimento ad un finanziamento da 54 milioni di euro concesso dal dicastero per il progetto New Eden che riguardava la riqualificazione di una zona dell’Iraq. Stessa condanna anche un professionista di Ferrara, Augusto Calore Pretner. Per entrambi lasollecitato una condanna a 4e sei mesi. “Sono statodopo 8 ...

