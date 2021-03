Corruzione, 6 anni a Corrado Clini, ex-ministro del governo Monti, per i soldi all’Iraq (Di venerdì 26 marzo 2021) L’ex-ministro dell’Ambiente del governo Monti, Corrado Clini, già direttore generale del dicastero, è stato condannato a 6 anni di carcere – la Procura ne aveva chiesto 4 e mezzo – dai giudici del Tribunale di Roma con l’accusa di Corruzione aggravata dalla circostanza della transnazionalità per una maxi-tangenti che avrebbe incassato da alcuni imprenditori ai quali erano stati destinati finanziamenti pubblici nell’ambito di alcuni progetti in Iraq. Assieme a Clini, i giudici della Seconda sezione penale hanno condannato a sei anni anche l’imprenditore Augusto Calore Pretner. La vicenda è relativa ad un finanziamento di 54 milioni di euro che, fra il 2010 e il 2011, il dicastero dell’Ambiente destinò alla realizzazione di un progetto ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 26 marzo 2021) L’ex-dell’Ambiente del, già direttore generale del dicastero, è stato condannato a 6di carcere – la Procura ne aveva chiesto 4 e mezzo – dai giudici del Tribunale di Roma con l’accusa diaggravata dalla circostanza della transnazionalità per una maxi-tangenti che avrebbe incassato da alcuni imprenditori ai quali erano stati destinati finanziamenti pubblici nell’ambito di alcuni progetti in Iraq. Assieme a, i giudici della Seconda sezione penale hanno condannato a seianche l’imprenditore Augusto Calore Pretner. La vicenda è relativa ad un finanziamento di 54 milioni di euro che, fra il 2010 e il 2011, il dicastero dell’Ambiente destinò alla realizzazione di un progetto ...

