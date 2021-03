Coronavirus, von der Leyen: «Inizio terza ondata in Europa» (Di venerdì 26 marzo 2021) La Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha rilasciato alcune dichiarazioni in videoconferenza al termine del Consiglio Europeo. La von der Leyen si è detta preoccupata per la situazione epidemiologica di molti paesi europei, infatti i contagi continuano a crescere in maniera allarmante. Nella conferenza la Presidente ha parlato anche della situazione vaccini in Europa. Von der Leyen preoccupata per l'aumento dei contagi di Covid Ursula von der Leyen ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del Condiglio Europeo. La donna ha spiegato che la situazione Covid in Europa continua a essere critica in quanto il numero di contagi sta aumentando in molti Paesi europei soprattutto per colpa della diffusione della variante inglese. «La situazione epidemiologica nell'UE ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 26 marzo 2021) La Presidente della Commissione UE, Ursula von der, ha rilasciato alcune dichiarazioni in videoconferenza al termine del Consiglio Europeo. La von dersi è detta preoccupata per la situazione epidemiologica di molti paesi europei, infatti i contagi continuano a crescere in maniera allarmante. Nella conferenza la Presidente ha parlato anche della situazione vaccini in. Von derpreoccupata per l'aumento dei contagi di Covid Ursula von derha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del Condiglio Europeo. La donna ha spiegato che la situazione Covid incontinua a essere critica in quanto il numero di contagi sta aumentando in molti Paesi europei soprattutto per colpa della diffusione della variante inglese. «La situazione epidemiologica nell'UE ...

