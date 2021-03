Coronavirus Sicilia | il bollettino del 26 marzo 2021 | 892 nuovi casi | la situazione a Palermo

(Di venerdì 26 marzo 2021) Sono 892 idi positività alemersi innelle ultime 24 ore. 27.829 i tamponi processati tra molecolari e test rapidi.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a venerdì 26. Il rapporto tra contagiati e tamponi scende lievemente al 3,2%, 799 sono le persone ricoverate con sintomi in ospedale (-14), di cui 121 in terapia intensiva (+3). Gli attuali positivi sono 16.403, di cui 15.483 in isolamento domiciliare obbligatorio. Idecessi sono 22, mentre i guariti appena 461.Di seguito ladeipositivi nelle province.346, Catania 201, Messina 30, Siracusa 40, Trapani 47, Ragusa ...

Sono 892 i nuovi positivi al Covid19 insu 27.829 tamponi processati. Le vittime sono state 22 nelle ultime 24 ore e portano il ..."> si contano anche i tamponi rapidi DATI ITALIA, ......392 nuovi contagi da, di cui 132 in provincia dell'Aquila. In arancione anche la provincia autonoma di Bolzano, Liguria, Toscana, Umbria, Molise, Sardegna, Basilicata, Calabria e. ...26 MAR – Sono 892 i nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia su 27.892 tamponi processati, con una incidenza di positivi al 3,1%, in leggera diminuzione rispetto a ieri. La regione resta nona per numero ...L'emergenza CoronaVirus è ancora galoppante e i numeri di oggi, sia in Sicilia che a livello nazionale, sono leggermente meno confortanti (+48 ricoveri e +8 terapie intensive in tutta Italia).Sono 892 ...