Coronavirus: nel mondo 125 milioni di casi. Il Messico supera i 200mila morti (Di venerdì 26 marzo 2021) Secondo l'ultimo aggiornamento dati della Jhu, nel mondo si sono registrati oltre 714mila nuovi casi di Coronavirus in 24 ore, 11.708 i decessi Leggi su rainews (Di venerdì 26 marzo 2021) Secondo l'ultimo aggiornamento dati della Jhu, nelsi sono registrati oltre 714mila nuovidiin 24 ore, 11.708 i decessi

Advertising

RaiNews : #coronavirus #covid19 vaccino #Pfizer, Thermo Fisher fornirà servizi di riempimento sterile e preparazione del prod… - repubblica : Coronavirus nel Mondo, in Germania Merkel vara il lockdown duro per Pasqua: 'Situazione molto grave, tutto chiuso:… - DPCgov : #Coronavirus #20marzo Il Capo Dipartimento Curcio ha ricevuto questa mattina la prima dose di vaccino Astrazeneca,… - infoitsalute : Coronavirus. Ospedale Lanciano. Focolaio nel reparto Medicina: salgono i positivi - alexotaningocce : RT @magicyan1: Così discesi del cerchio primaio giù nel secondo, che è un loco in rossa zona, e tanto più dolor, con multe e guai. Stavvi D… -