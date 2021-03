Coronavirus | Meloni “Draghi ammette il problema trasporti”

(Di venerdì 26 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Durante la conferenza stampa il premierha finalmente ammesso che ildei contagi non sono tanto le scuole quanto i, su cui incidono prevalentemente gli spostamenti dei ragazzi delle scuole superiori. E’ da circa un anno che ripetiamo che i ragazzi stanno pagando un prezzo altissimo a causa dell’incapacità dei governi di mettere in sicurezza il trasporto pubblico potenziandolo anche attraverso il coinvolgimento di privati, ora che finalmente ci siamo arrivati tutti quanti non sarebbe il caso di passare ai fatti? Le nostre proposte sono da tempo a disposizione di tutti, Governo incluso”. Lo afferma in una nota Giorgia, presidente di Forza Italia.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

