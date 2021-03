Coronavirus: la Toscana diventa zona rossa (Di sabato 27 marzo 2021) Coronavirus, Giani: 'Toscana zona rossa? Direi proprio di no' 25 marzo 2021 Controlli Coronavirus, raffica di multe: assembramenti al chiosco e festa in appartamento 26 marzo 2021 Vaccini: sito ... Leggi su firenzetoday (Di sabato 27 marzo 2021), Giani: '? Direi proprio di no' 25 marzo 2021 Controlli, raffica di multe: assembramenti al chiosco e festa in appartamento 26 marzo 2021 Vaccini: sito ...

Advertising

regionetoscana : #covid19 Dati in #Toscana, #26marzo ?? 1.527 nuovi casi ?? 26.050 tamponi ?? 1.730 ricoverati (+3 da ieri) ?? 257 i… - giusmo1 : In un governo e in un Paese ideale, i guasti della Sanità lombarda, lo sfascio di quella calabrese, i problemi e i… - ventus85 : RT @infoitinterno: Coronavirus, Toscana in zona rossa a “sorpresa” da lunedì 29 e fino al 6 aprile. Cosa cambia - IlCuoioInDiretta https://… - YReporterTO : CORONAVIRUS ITALIA In serata le nuove restrizioni dal 29 marzo: zona rossa Calabria Toscana e Valle d'Aosta - infoitinterno : Coronavirus, Toscana in zona rossa a “sorpresa” da lunedì 29 e fino al 6 aprile. Cosa cambia - IlCuoioInDiretta -