Coronavirus, la conferenza stampa di Mario Draghi. La Campania comprerà il vaccino Sputnik. Vaticano, durante la Settimana Santa vaccini a 1.200 poveri – LIVE (Di venerdì 26 marzo 2021) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 18.20 – Coronavirus in Italia, il bollettino del 26 marzo Coronavirus17.50 – Coronavirus, Iss: "La curva decresce. Presto nuove indicazioni per cure domiciliari" – VIDEO Terapia intensiva Coronavirus16.55 – Lazio in arancione da martedì 30 marzo, ecco perché Coronavirus16.20 – Puglia in 'zona rossa rafforzata', le nuove regole Michele Emiliano15.00 – Coronavirus, niente zona Gialla fino alla fine del mese di aprile. Scuole aperte fino alla prima media in zona Rossa 14.00 – Cabina di Regia, la conferenza ...

