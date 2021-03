Coronavirus, Italia: il bollettino di oggi 26 marzo (Di venerdì 26 marzo 2021) Come di consueto la protezione civile ha diramato i dati relativi all’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia. I dati aggiornati Coronavirus: i dati di oggi forniti dalla Protezione Civile non sono confortanti, infatti mostrano un incremento dei contagi e delle terapie intensive: aumenta il numero dei contagiati che, nella giornata di oggi, raggiungono quota 23.987, rispetto ai 23.696 registrati nella giornata di ieri, 25 marzo. Stabile il numero dei decessi (457), le terapie intensive occupate nella giornata odierna aumentano di +48 unità (+8 in terapia intensiva). I guariti sono 19.764 mentre gli attuali positivi crescono di 3.753 con un numero complessivo pari a 566.711. oggi, al netto di 354.982 tamponi effettuati; inoltre, dal ... Leggi su zon (Di venerdì 26 marzo 2021) Come di consueto la protezione civile ha diramato i dati relativi all’andamento dell’epidemia diin. I dati aggiornati: i dati diforniti dalla Protezione Civile non sono confortanti, infatti mostrano un incremento dei contagi e delle terapie intensive: aumenta il numero dei contagiati che, nella giornata di, raggiungono quota 23.987, rispetto ai 23.696 registrati nella giornata di ieri, 25. Stabile il numero dei decessi (457), le terapie intensive occupate nella giornata odierna aumentano di +48 unità (+8 in terapia intensiva). I guariti sono 19.764 mentre gli attuali positivi crescono di 3.753 con un numero complessivo pari a 566.711., al netto di 354.982 tamponi effettuati; inoltre, dal ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Istat: nel 2020 minimo storico delle nascite dall'Unità d'Italia #coronavirus - Agenzia_Ansa : Sono 23.987 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Sa… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 26 marzo: 23.987 nuovi casi e 457 morti - monicabi5 : Bollettino Coronavirus Italia, oggi 23.987 contagi su 354.982 tamponi e 457 morti per Covid: i dati di venerdì 26 m… - microcerotis : RT @ElioLannutti: Coronavirus Italia: 23.987 nuovi casi e altri 457 decessi. Risalgono i ricoveri @sole24ore -