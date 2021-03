Coronavirus, in Veneto balzo dei contagi e 33 decessi. Zaia: «Oggi vaccineremo 30 mila persone» (Di venerdì 26 marzo 2021) Tornano ad aumentare i nuovi casi e i decessi Covid in Veneto. Stando ai dati comunicati dal governatore Luca Zaia dal centro della Protezione Civile regionale, nelle ultime 24 ore si sono registrati 2.095 nuovi casi di positività al SARS-CoV-2 (ieri 1.861) e 33 decessi (ieri 25). Sale così a quota 375.500 il numero dei casi registrati in Regione da inizio emergenza, mentre il numero complessivo dei deceduti si attesta a 10.500 vittime. Dati in lieve miglioramento sul fronte ospedaliero. Il numero complessivo delle persone ricoverate è pari a 2.083, di cui 1.805 in area non critica (-10, ieri erano 1.815), mentre le persone in condizioni critiche, ricoverate quindi in terapia intensiva, sono 278 (+1 rispetto a ieri, quando erano 277). Sono invece 39.356 le persone ... Leggi su open.online (Di venerdì 26 marzo 2021) Tornano ad aumentare i nuovi casi e iCovid in. Stando ai dati comunicati dal governatore Lucadal centro della Protezione Civile regionale, nelle ultime 24 ore si sono registrati 2.095 nuovi casi di positività al SARS-CoV-2 (ieri 1.861) e 33(ieri 25). Sale così a quota 375.500 il numero dei casi registrati in Regione da inizio emergenza, mentre il numero complessivo dei deceduti si attesta a 10.500 vittime. Dati in lieve miglioramento sul fronte ospedaliero. Il numero complessivo dellericoverate è pari a 2.083, di cui 1.805 in area non critica (-10, ieri erano 1.815), mentre lein condizioni critiche, ricoverate quindi in terapia intensiva, sono 278 (+1 rispetto a ieri, quando erano 277). Sono invece 39.356 le...

Advertising

TgrVeneto : Tallonare il virus per circoscrivere l'incendio. È lo sforzo dei virologi dell'Istituto Zooprofilattico delle Venez… - tgvenetonews : Il #Veneto resta in #zonarossa. #Zaia :'abbiamo 254 positivi su 100mila abitanti nonostante l'RT a 1,21' #Covid_19… - monicascapin77 : RT @TgrVeneto: Lo ha detto il presidente della Regione nel corso del punto sanitario alla Protezione Civile di Marghera (VE). #IoSeguoTgr… - Bt90802306 : RT @TgrVeneto: #26marzo a #Mestre: basta #dad, torniamo in classe. Il servizio di Dario Giordo, montato da Renato Masiero #ioseguotgr @TgrR… - TgrRai : RT @TgrVeneto: #26marzo a #Mestre: basta #dad, torniamo in classe. Il servizio di Dario Giordo, montato da Renato Masiero #ioseguotgr @TgrR… -