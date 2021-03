Coronavirus in Italia, quali Regioni cambiano colore? (Di venerdì 26 marzo 2021) (Teleborsa) – Cambia ancora l’Italia dei colori. Come anticipato – e confermato dal Ministro della Salute Roberto Speranza nella conferenza stampa con il Premier Mario Draghi nel primo pomeriggio di oggi- è il Lazio l’unica regione a passare dalla zona rossa a quella arancione che, dunque, raggiunge la provincia autonoma di Bolzano, Liguria, Umbria, Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, e Sicilia. In zona rossa passano invece Calabria, Toscana e Val le D’Aosta che si aggiungono a provincia autonoma di Trento, Lombardia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Puglia (dove la Regione ha varato norme ulteriormente restrittive, che fanno parlare di “rosso rafforzato”), Veneto e Campania Sono 23.987 i nuovi contagi in 24 ore nel nostro Paese, a fronte di 354.982 tamponi, tra antigenici e molecolari con il tasso di positività che resta stabile al 6,8%. ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 marzo 2021) (Teleborsa) – Cambia ancora l’dei colori. Come anticipato – e confermato dal Ministro della Salute Roberto Speranza nella conferenza stampa con il Premier Mario Draghi nel primo pomeriggio di oggi- è il Lazio l’unica regione a passare dalla zona rossa a quella arancione che, dunque, raggiunge la provincia autonoma di Bolzano, Liguria, Umbria, Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, e Sicilia. In zona rossa passano invece Calabria, Toscana e Val le D’Aosta che si aggiungono a provincia autonoma di Trento, Lombardia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Puglia (dove la Regione ha varato norme ulteriormente restrittive, che fanno parlare di “rosso rafforzato”), Veneto e Campania Sono 23.987 i nuovi contagi in 24 ore nel nostro Paese, a fronte di 354.982 tamponi, tra antigenici e molecolari con il tasso di positività che resta stabile al 6,8%. ...

