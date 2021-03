Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 26 marzo: 23.987 nuovi casi e 457 morti (Di venerdì 26 marzo 2021) Il tasso di positività, con 354.952 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore, resta intorno al 6,8%. Ieri c'erano stati 23.696 nuovi casi e 460 morti Leggi su repubblica (Di venerdì 26 marzo 2021) Il tasso di positività, con 354.952 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore, resta intorno al 6,8%. Ieri c'erano stati 23.696e 460

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Istat: nel 2020 minimo storico delle nascite dall'Unità d'Italia #coronavirus - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 23.987 nuovi casi su 354.982 tamponi e altri 457 morti #coronavirus - Agenzia_Ansa : Sono 23.987 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Sa… - Euro_comunica : Monitoraggio settimanale Covid-19, report 15 - 21 marzo - Anto_Matti1987 : RT @MediasetTgcom24: Covid, scuola aperta fino alla prima media in zona rossa da dopo Pasqua | Italia chiusa fino a maggio, altre tre Regio… -