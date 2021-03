Coronavirus in Italia, il bollettino del 26 marzo: 23.987 nuovi casi (Di venerdì 26 marzo 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, venerdì 26 marzo 2021, registrano 23.987 casi e 457 vittime. In aumento il numero dei nuovi positivi giornalieri, sempre alto il numero dei decessi. Tasso di positività stabile al 6,8%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 566.711 con un incremento di 3.753 casi. 288 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 19.764 unità, un numero inferiore rispetto al giorno precedente. Sempre alto il numero delle persone in isolamento domiciliare, ancora oltre i 500mila e ancora sopra i 28mila il totale dei ricoverati, oggi è di 28.472 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 26 marzo 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, venerdì 262021, registrano 23.987e 457 vittime. In aumento il numero deipositivi giornalieri, sempre alto il numero dei decessi. Tasso di positività stabile al 6,8%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi insono un totale di 566.711 con un incremento di 3.753. 288 sono iingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 19.764 unità, un numero inferiore rispetto al giorno precedente. Sempre alto il numero delle persone in isolamento domiciliare, ancora oltre i 500mila e ancora sopra i 28mila il totale dei ricoverati, oggi è di 28.472 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a ...

