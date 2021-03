Coronavirus in Italia: fino al 30 aprile niente zone gialle. Riaprono le scuole? (Di venerdì 26 marzo 2021) niente zone gialle: fino al 30 aprile saranno confermate le misure oggi in vigore che prevedono solo zone arancioni e rosse. E' l'orientamento che emerge al termine della cabina di regia Covid sul nuovo... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 26 marzo 2021)al 30saranno confermate le misure oggi in vigore che prevedono soloarancioni e rosse. E' l'orientamento che emerge al termine della cabina di regia Covid sul nuovo...

