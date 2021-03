Coronavirus: in arrivo nuovo vaccino per la Campania, i dettagli (Di venerdì 26 marzo 2021) È in arrivo un nuovo tipo di vaccino nella regione Campania per contrastare la diffusione del Coronavirus: si attende il via libera dagli enti preposti. In arrivo un nuovo vaccino in Campania per contrastare il Coronavirus (Pixabay)La campagna di vaccinazione in Italia procede, seppur a rilento. Sono ancora lontani gli obiettivi proposti dal Governo sul numero di vaccinazioni totali da somministrare al giorno. Purtroppo ci sono stati molti problemi sull’approvvigionamento delle dosi da destinare alla popolazione. Le varie regioni, in modo autonomo, hanno avuto la facoltà di concludere dei contratti per le dosi di vaccino potenziando così la campagna. La regione ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 26 marzo 2021) È inuntipo dinella regioneper contrastare la diffusione del: si attende il via libera dagli enti preposti. Inuninper contrastare il(Pixabay)La campagna di vaccinazione in Italia procede, seppur a rilento. Sono ancora lontani gli obiettivi proposti dal Governo sul numero di vaccinazioni totali da somministrare al giorno. Purtroppo ci sono stati molti problemi sull’approvvigionamento delle dosi da destinare alla popolazione. Le varie regioni, in modo autonomo, hanno avuto la facoltà di concludere dei contratti per le dosi dipotenziando così la campagna. La regione ...

Advertising

COVIDbot_ITA : RT @ProvinciaTrento: ????#Coronavirus #Rsa: sono in arrivo ristori per gli enti gestori delle Rsa che nel corso del 2020 si sono trovati in d… - ProvinciaTrento : ????#Coronavirus #Rsa: sono in arrivo ristori per gli enti gestori delle Rsa che nel corso del 2020 si sono trovati i… - websalute : #coronavirus, il #Veneto ancora in #zonarossa. Zaia: “Dalla prossima settimana 300mila vaccini, si parte anche con… - andreapittini : RT @messveneto: Covid, come mi prenoto per il vaccino? In arrivo l'App regionale per fissare l'appuntamento via cellulare o computer https:… - GibelliTiziana : RT @messveneto: Covid, come mi prenoto per il vaccino? In arrivo l'App regionale per fissare l'appuntamento via cellulare o computer https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus arrivo Israele in un vicolo cieco: i rischi per Netanyahu e per la regione Con l'arrivo alla Casa Bianca del democratico Joe Biden il quadro potrebbe complicarsi, soprattutto ...Biden per tirare fuori il Paese dalla fase più dura della pandemia di coronavirus. E quanto più la ...

Nuovo decreto: scuole, ristoranti e parrucchieri. Cosa cambia dal 7 aprile? Milano - Ci siamo, è in arrivo un nuovo decreto legge con le misure anti covid che entreranno in vigore dopo Pasqua, da ... Covid oggi 25 marzo: bollettino Coronavirus. Contagi in Lombardia e Italia ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera Emergenza Covid-19, riapre l’Ecocentro in Via Monini di Ascoli Piceno ANCONA – In arrivo contributi per 15 milioni di euro a sostegno del ... che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali ordinari o in deroga con causale Covid 19 ma che, nonostante la crisi, sono ...

Hockey Club Pistoia verso l’esordio, a Montagnana arriva Brescia Sabato 27 marzo (ore 15.30) la gara tra Hockey Club Pistoia e Cuscube Brescia. Treno: «Squadra esperta. Vedremo quanto valiamo» Un weekend hockeistico molto impegnativo per l’Hockey Club Pistoia. La f ...

Con l'alla Casa Bianca del democratico Joe Biden il quadro potrebbe complicarsi, soprattutto ...Biden per tirare fuori il Paese dalla fase più dura della pandemia di. E quanto più la ...Milano - Ci siamo, è inun nuovo decreto legge con le misure anti covid che entreranno in vigore dopo Pasqua, da ... Covid oggi 25 marzo: bollettino. Contagi in Lombardia e Italia ...ANCONA – In arrivo contributi per 15 milioni di euro a sostegno del ... che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali ordinari o in deroga con causale Covid 19 ma che, nonostante la crisi, sono ...Sabato 27 marzo (ore 15.30) la gara tra Hockey Club Pistoia e Cuscube Brescia. Treno: «Squadra esperta. Vedremo quanto valiamo» Un weekend hockeistico molto impegnativo per l’Hockey Club Pistoia. La f ...