Coronavirus | il bollettino di oggi 26 marzo | 23 987 contagi e 457 morti Ecco i nuovi casi Covid e le regioni che cambiano colore

Advertising

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 26 marzo: 23.987 nuovi casi e 457 morti - Corriere : ?????? ULTIM'ORA - Il bollettino di oggi - Fprime86 : RT @SkyTG24: #Coronavirus I dati del bollettino di oggi - Fprime86 : RT @SkyTG24: Coronavirus in Italia, il bollettino del 26 marzo: 23.987 nuovi casi, i morti sono 457 - Jeffrey50858142 : ??? Coronavirus, bollettino di oggi: • 23.987 contagiati • 457 morti • 19.764 guariti +8 terapie intensive | +48… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

Commenta per primo Il Ministero della Salute rende noto ilsull'emergenzain Italia: sono 23.987 i nuovi casi (ieri 23.696) a fronte di 354.982 tamponi eseguiti (ieri 349.472). Sono 457 i decessi nelle ultime 24 ore (ieri 460), salgono ...Nelle ultime 24 ore sono stati 23.987 i nuovi casi diregistrati in Italia, mentre ieri erano stati 23.798 . Aumentano i tamponi effettuati: ... È questo il quadro che emerge dal...26 MAR - Sono 23.987 (rispetto ai 23.798 di ieri) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 3.488.61 ...Sono stabili i nuovi casi Covid in Italia. Nelle ultime 24 ore si registrano 23.987 positivi (ieri 23.696), con 5mila tamponi in più, ...