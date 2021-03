Coronavirus | il bollettino del 26 marzo 2021 | 23 987 nuovi casi e 457 decessi La situazione in Italia

Advertising

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 26 marzo: 23.987 nuovi casi e 457 morti - SkyTG24 : #Coronavirus I dati del bollettino di oggi - Corriere : ?????? ULTIM'ORA - Il bollettino di oggi - infoitinterno : Coronavirus, bollettino 26 marzo: 23.987 contagiati e 457 deceduti - zazoomblog : Bollettino Coronavirus Protezione Civile 26 marzo: i dati ufficiali - #Bollettino #Coronavirus #Protezione -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

Dalquotidiano della Regione risultano 2.391 nuovi positivi al, un dato in crescita rispetto a ieri (2.070), rilevati su 32.068 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. L'età ...Sono 457 i morti per COVID - 19 in 24 ore in Italia mentre sono stati 23.987 i nuovi positivi alSARS - CoV - 2. E' quanto emerge, in estrema sintesi, dall'odiernoemesso dal ministero della Salute. SanSono 23.987 i nuovi casi nelle ultime 24 ore e 457 i decessi. Figliuolo: i vaccini arrivano, nessun problema. Iss: incidenza ancora molto elevata. Mantenere misure ...CATANZARO, venerdì 26 Marzo 2021. Anche oggi il bollettino quotidiano sulla situazione epidemiologica in Calabria, stando ai dati comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, riporta oltre 400 nuo ...