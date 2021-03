Coronavirus, i dati di oggi – 23.987 nuovi casi, altri 457 morti. Tornano a crescere i ricoverati (Di venerdì 26 marzo 2021) Sono 23.987 i nuovi casi accertati di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, su 354.952 tamponi molecolari e antigenici processati. Il tasso di positività resta intorno al 6,8% come ieri. Sono invece 457 i morti, secondo i dati del ministero della Salute. Dopo la flessione inedita di ieri, torna a crescere il numero delle persone ricoverate in ospedale: nei reparti ordinari sono assistite 28.472 persone, in aumento di 48 rispetto a giovedì. Sono invece 3.628 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, solo 8 più di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 288. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) Sono 23.987 iaccertati diin Italia nelle ultime 24 ore, su 354.952 tamponi molecolari e antigenici processati. Il tasso di positività resta intorno al 6,8% come ieri. Sono invece 457 i, secondo idel ministero della Salute. Dopo la flessione inedita di ieri, torna ail numero delle persone ricoverate in ospedale: nei reparti ordinari sono assistite 28.472 persone, in aumento di 48 rispetto a giovedì. Sono invece 3.628 i pazienti Covidin terapia intensiva, solo 8 più di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 288. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

