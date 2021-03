Coronavirus, ancora tanti morti. Speranza: primi segnali rallentamento. Per questo sì a scuola (Di venerdì 26 marzo 2021) Sono 23.987 i nuovi casi di Sars-Cov-2 registrati nelle ultime 24 ore e 457 i decessi. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Ieri c'erano stati 23.696 nuovi casi e 460 morti. Sono 354.952, invece, i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore contro i 349.472 di ieri. Il tasso di positività resta intorno al 6,8% come ieri. Sono 3.628 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 8 più di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 288 (ieri erano stati 260).Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 28.472 persone, in aumento di 48 unità rispetto a ieri. La regione con più casi giornalieri è la Lombardia (+5.077), seguita da Emilia Romagna (+2.391), Puglia (+2.162), Veneto (+2.095) e Lazio (+2.006). Il totale dei contagi da inizio epidemia sale a 3.488.619. I ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 26 marzo 2021) Sono 23.987 i nuovi casi di Sars-Cov-2 registrati nelle ultime 24 ore e 457 i decessi. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Ieri c'erano stati 23.696 nuovi casi e 460. Sono 354.952, invece, i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore contro i 349.472 di ieri. Il tasso di positività resta intorno al 6,8% come ieri. Sono 3.628 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 8 più di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 288 (ieri erano stati 260).Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 28.472 persone, in aumento di 48 unità rispetto a ieri. La regione con più casi giornalieri è la Lombardia (+5.077), seguita da Emilia Romagna (+2.391), Puglia (+2.162), Veneto (+2.095) e Lazio (+2.006). Il totale dei contagi da inizio epidemia sale a 3.488.619. I ...

