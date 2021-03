Coronavirus, altri 13 morti in un giorno nelle Marche, il più giovane aveva 59 anni/ La progressione del contagio (Di venerdì 26 marzo 2021) ANCONA - Emergenza Coronavirus , oggi, venerdì 26 marzo, sono stati 13 i morti segnalati dal Gores nelle Marche. Il bollettino arriva poco dopo l'annuncio della zona rossa Covid nelle Marche almeno ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 26 marzo 2021) ANCONA - Emergenza, oggi, venerdì 26 marzo, sono stati 13 isegnalati dal Gores. Il bollettino arriva poco dopo l'annuncio della zona rossa Covidalmeno ...

Advertising

TgrPiemonte : #Coronavirus in Piemonte, altri 2.117 nuovi casi e 38 decessi. Continua a salire il numero dei ricoverati. @TgrRai… - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN ITALIA: Altri 457 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 107.256: Sale a 2.749.214 morti nel Mondo… - EmMicucci : #Coronavirus +23.987 nuovi contagi e altri 457 morti oggi in Italia - Pura_Vida69 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Italia 23.987 nuovi casi su 354.982 tamponi e altri 457 morti #coronavirus - sole24ore : ?? Coronavirus, ecco i dati diffusi oggi: 23.987 nuovi casi e altri 457 decessi. Dettagli su contagi, ricoveri, tera… -