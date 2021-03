Coprifuoco ad aprile confermato? Ecco le novità del governo Draghi (Di venerdì 26 marzo 2021) Il Coprifuoco ad aprile verrà confermato? Questa è la domanda che molti italiani si pongono ed alla quale il Premier Mario Draghi ha provato a dare risposta. Sia in zona arancione che in zona rossa, il Coprifuoco resterà in vigore fino al 30 aprile, data di scadenza del decreto. Dalle ore 22.00 fino alle 05.00 di mattina non sarà possibile uscire di casa a meno di comprovate ragioni di lavoro o salute. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 marzo 2021) Iladverrà? Questa è la domanda che molti italiani si pongono ed alla quale il Premier Marioha provato a dare risposta. Sia in zona arancione che in zona rossa, ilresterà in vigore fino al 30, data di scadenza del decreto. Dalle ore 22.00 fino alle 05.00 di mattina non sarà possibile uscire di casa a meno di comprovate ragioni di lavoro o salute. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco aprile Il mistero dei cadaveri restituiti dalla Senna "Spoon River" a Parigi ... quando il 25 aprile di quell'anno emerse il quinto cadavere in 4 mesi. Tre di quelle 'scoperte' ... Prima del coprifuoco c'era chi usciva di sera con le torce e chi organizzava tour sotto ponti ...

Perugia, il popolo cristiano entra domenica nella Settimana Santa ... con i riti della benedizione del fuoco, dell'accensione del cero pasquale e della benedizione dell'acqua battesimale, anticipata in orario compatibile con il coprifuoco. Domenica di Pasqua, 4 aprile,...

Puglia, si prospetta la zona rossa fino al 12 aprile e rafforzata per Pasqua Noi Notizie Diocesi di Ascoli Piceno, le iniziative in programma per la Settimana Santa Il 1 Aprile, Giovedì Santo, Mons ... in modo da consentire ai fedeli di far rientro nelle loro case nel rispetto del coprifuoco. Sia omesso il rito della lavanda dei piedi. Al termine della ...

Settimana Santa: gli appuntamenti nelle diocesi dell’Umbria Sabato Santo, 3 aprile, ore 19, si terrà la Veglia pasquale nella Notte Santa, con i riti della benedizione del fuoco, dell’accensione del cero pasquale e della benedizione dell’acqua battesimale, ...

