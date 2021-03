Coppi e Bartali | Vingegaard trionfa a San Marino e rafforza il primato

Advertising

CorriereRomagna : Ciclismo, Coppi e Bartali: Vingegaard vince anche a San Marino - - Noticiclismo1 : ??Victoria de Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) en la Etapa reina de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2021… - CiclismoInter : Doblete del líder Jonas Vingegaard en la Settimana Internazionale Coppi e Bartali: - Cyclingtimenews : #CoppieBartali Jonas Vingegaard dopo Sogliano a Rubicone vince a San Marino #JonasVingegaard - cyclismesport : Semaine Coppi-Bartali -

Ultime Notizie dalla rete : Coppi Bartali

decisamente Jonas Vingegaard l'uomo forte della Settimana Internazionale di: dopo Sogliano al Rubicone, il 24enne danese della Jumbo - Visma ha conquistato anche il traguardo di San Marino e quando manca una sola tappa alla conclusione, sabato a Forlì, è ...Mutilata della sua salita più intrigante, lasi consegna a un velocista: a Riccione è il britannico Ethan Hayter a firmare una tappa costretta ad evitare il Cippo di Carpegna, sul quale nemmeno Pantani osava allenarsi quando neve ...Il danese Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) serve il bis nella quinta tappa della Settimana Internazionale Coppi & Bartali 2021, la quale arrivava a San Marino. Il leader della classifica generale ha ...Antonino Cannavacciuolo, torna alle origini e fa rotta sulla Costiera sorrentina, per meglio dire su Vico Equense. Anzi per meglio dire sulle alture che dominano Vico Equense, in particolare parliamo ...