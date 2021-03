Contratti milionari, film, carriera politica. Qualcuno ancora ha dubbi sulla strategia di marketing di Meghan e Harry? (Di venerdì 26 marzo 2021) Qualunque fosse l’intento che ha spinto Meghan e Harry a sedersi nel giardino della loro casa a Los Angeles per sbugiardare la famiglia reale alla presenza attenta di Oprah Winfrey, il risultato ottenuto, a due settimane di distanza, appare chiaro: un’incredibile pubblicità per i duchi di Sussex. Per la giovane coppia, prossima ad allargare la famiglia con l’arrivo di una bambina, fioccano le offerte di lavoro. Il principe sarà manager nella Silicon Valley, per l’ex attrice si pensa a una carriera politica, che lei non conferma né smentisce. A Qualcuno il dubbio sorge: che fosse tutta un’operazione di marketing?Nel corso dell’intervista bomba, Meghan ha raccontato le difficoltà di entrare da straniera a Buckingham Palace. Ha mosso accuse pesanti ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 marzo 2021) Qualunque fosse l’intento che ha spintoa sedersi nel giardino della loro casa a Los Angeles per sbugiardare la famiglia reale alla presenza attenta di Oprah Winfrey, il risultato ottenuto, a due settimane di distanza, appare chiaro: un’incredibile pubblicità per i duchi di Sussex. Per la giovane coppia, prossima ad allargare la famiglia con l’arrivo di una bambina, fioccano le offerte di lavoro. Il principe sarà manager nella Silicon Valley, per l’ex attrice si pensa a una, che lei non conferma né smentisce. Ailo sorge: che fosse tutta un’operazione di?Nel corso dell’intervista bomba,ha raccontato le difficoltà di entrare da straniera a Buckingham Palace. Ha mosso accuse pesanti ...

