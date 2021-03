Contagious - Epidemia mortale | Arnold Schwarzenegger e il suo ridicolo compenso per il film

(Di venerdì 26 marzo 2021)ha ricevuto unper le riprese didel 2015 diretto da Henry Hobson.è undel 2015 diretto da Henry Hobson, con protagonistie Abigail Breslin., dopo essersi innamorato della sceneggiatura della pellicola, ha deciso di interpretare il ruolo di Wade per unsemplicemente: 0 dollari. Oltre ad essere ilcon la paga più bassa in cui ha recitato il leggendario attore austriaco naturalizzato statunitense, quello diretto da ...

Mortale è il film del 2015 che andrà in onda questa sera, a partire dalle 21.15 sul canale Italia 2. Presentato in anteprima al Tribeca Film Festival,rientra nel ...... Il trailer italiano del film - HD Trama del Film: Il film racconta un mondo invaso da un terribile virus chiamato Necroambulist che muta gli uomini in zombie. Nonostante l', in ...Un approfondimento sul film Contagious, interpretato da Arnold Schwarzenegger, con curiosità sulla trama, il cast e molto altro.Arnold Schwarzenegger ha ricevuto un compenso ridicolo per le riprese di Contagious - Epidemia mortale, film del 2015 diretto da Henry Hobson. Contagious - Epidemia mortale è un film del 2015 diretto ...