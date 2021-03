Confiscati beni per 13 milioni di euro ex boss della Banda della Magliana (Di venerdì 26 marzo 2021) Confiscati beni per 13 milioni di euro di beni all’ex boss della Banda della Magliana Salvatore Nicitra, coinvolto nell’operazione Jackpot dello scorso anno che ha portato in carcere 38 persone. Personalità di spicco nell’ambiente della criminalità organizzata romana, Nicitra controllava la gestione e la distribuzione delle slot machine in tutta l’area nord della capitale. Confiscati Leggi su periodicodaily (Di venerdì 26 marzo 2021)per 13didiall’exSalvatore Nicitra, coinvolto nell’operazione Jackpot dello scorso anno che ha portato in carcere 38 persone. Personalità di spicco nell’ambientecriminalità organizzata romana, Nicitra controllava la gestione e la distribuzione delle slot machine in tutta l’area nordcapitale.

