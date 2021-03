Confiscati beni per 13 milioni di euro all'ex boss della Magliana Salvatore Nicitra e ai suoi complici (Di venerdì 26 marzo 2021) I Carabinieri del comando provinciale di Roma stanno eseguendo oggi un decreto, emesso dalla Sezione specializzata misure di prevenzione del Tribunale civile e penale di Roma, su richiesta della ... Leggi su leggo (Di venerdì 26 marzo 2021) I Carabinieri del comando provinciale di Roma stanno eseguendo oggi un decreto, emesso dalla Sezione specializzata misure di prevenzione del Tribunale civile e penale di Roma, su richiesta...

Advertising

TgLa7 : Confiscati 13 mln beni a ex boss banda #Magliana, Salvatore Nicitra, e complici ++ #Nicitra avrebbe monopolizzato d… - virginiaraggi : Confiscati beni per 2 mln euro ad Alessandro Virzi, narcotrafficante internazionale. Grazie a Carabinieri, Guardia… - Corriere : Bagni d’oro e statue: confiscati beni per 13 milioni a Nicitra, re delle slot ed e... - santecchi : RT @ultimenotizie: Confiscati beni per 13 milioni di euro a Salvatore Nicitra, ritenuto uno degli ex boss della banda della Magliana, e a d… - ufogufo : RT @virginiaraggi: Confiscati beni per 13 milioni a Salvatore Nicitra, ex boss Banda Magliana, e ai suoi complici. Avrebbero monopolizzato… -