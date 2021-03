Confiscati beni per 13 milioni a ex boss Banda Magliana e complici (Di venerdì 26 marzo 2021) I Carabinieri del comando provinciale di Roma stanno eseguendo oggi un decreto, emesso dalla Sezione specializzata misure di prevenzione del Tribunale civile e penale di Roma, su richiesta della procura di Roma–Dda, che dispone la confisca di beni, mobili e immobili, per un valore di circa 13 milioni di euro, a carico di Salvatore Nicitra, uno degli ex boss della ‘Banda della Magliana’, Rosario Zarbo, Francesco e Rosario Inguanta (padre e figlio). Lo stesso decreto dispone per Nicitra e suoi sodali la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di polizia con obbligo di soggiorno per tre anni nel Comune di residenza. Le misure di prevenzione disposte sono una conseguenza dell’indagine ‘Jackpot’, che gli stessi carabinieri del nucleo investigativo di Roma conclusero nel febbraio 2020, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 marzo 2021) I Carabinieri del comando provinciale di Roma stanno eseguendo oggi un decreto, emesso dalla Sezione specializzata misure di prevenzione del Tribunale civile e penale di Roma, su richiesta della procura di Roma–Dda, che dispone la confisca di, mobili e immobili, per un valore di circa 13di euro, a carico di Salvatore Nicitra, uno degli exdella ‘della’, Rosario Zarbo, Francesco e Rosario Inguanta (padre e figlio). Lo stesso decreto dispone per Nicitra e suoi sodali la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di polizia con obbligo di soggiorno per tre anni nel Comune di residenza. Le misure di prevenzione disposte sono una conseguenza dell’indagine ‘Jackpot’, che gli stessi carabinieri del nucleo investigativo di Roma conclusero nel febbraio 2020, ...

Advertising

GDF : #GDF #Messina: confiscati beni per oltre 10 milioni di euro ad un esponente mafioso di un noto clan messinese, oper… - virginiaraggi : Confiscati beni per 2 mln euro ad Alessandro Virzi, narcotrafficante internazionale. Grazie a Carabinieri, Guardia… - TgLa7 : Confiscati 13 mln beni a ex boss banda #Magliana, Salvatore Nicitra, e complici ++ #Nicitra avrebbe monopolizzato d… - marzo7paolo : RT @SkyTG24: Confiscati beni per 13 milioni a ex boss banda Magliana e complici - infoitcultura : Roma, confiscati 13mln beni a ex bossa Banda della Magliana -