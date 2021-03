Confindustria, incontro con gli eurodeputati italiani. Bonomi: Scelte determinanti per le imprese (Di venerdì 26 marzo 2021) Le priorità dell’industria italiana sui principali dossier europei. Dalla transizione ecologica, al piano vaccinale, fino all’aumento dei prezzi delle materie prime, che sta registrando un’impennata fortissima. Questi i temi al centro dell’incontro, che si è tenuto lo scorso 25 marzo in videoconferenza, tra il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi e il Delegato di Confindustria per l’Europa Stefan Pan, con i deputati italiani al Parlamento europeo. L’appuntamento si è svolto sulla scia del dialogo consolidato tra Confindustria e i rappresentanti delle Istituzioni europee per promuovere le istanze del mondo industriale italiano. “Le Scelte che verranno prese nei prossimi mesi, in particolare sul tema della sostenibilità, saranno determinanti per il ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 marzo 2021) Le priorità dell’industria italiana sui principali dossier europei. Dalla transizione ecologica, al piano vaccinale, fino all’aumento dei prezzi delle materie prime, che sta registrando un’impennata fortissima. Questi i temi al centro dell’, che si è tenuto lo scorso 25 marzo in videoconferenza, tra il Presidente diCarloe il Delegato diper l’Europa Stefan Pan, con i deputatial Parlamento europeo. L’appuntamento si è svolto sulla scia del dialogo consolidato trae i rappresentanti delle Istituzioni europee per promuovere le istanze del mondo industriale italiano. “Leche verranno prese nei prossimi mesi, in particolare sul tema della sostenibilità, sarannoper il ...

