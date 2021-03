Conferenza stampa Nicolato: «Spagna come l’università, nessuna paura» (Di venerdì 26 marzo 2021) Davide Nicolato, commissario tecnico dell’Italia U21, parla in vista della gara contro la Spagna: le dichiarazioni in Conferenza stampa Davide Nicolato, commissario tecnico dell’Italia U21, ha parlato in vista della gara contro la Spagna. Spagna – «Abbiamo visto tante partite della Spagna, domani ci aspetta un esame di università e io spero di farlo con matricole spensierate anche nel modo di fare. La mia squadra non deve avere paura di nessuno: se saremo inferiori stringeremo la mano agli avversari, ma voglio un’Italia che pensi a mostrare le proprie qualità senza preoccuparsi di nulla. La Spagna ha fatto 4 finali nelle ultime 5 edizioni del torneo e tre volte ha vinto: sarà interessante confrontarci senza ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Davide, commissario tecnico dell’Italia U21, parla in vista della gara contro la: le dichiarazioni inDavide, commissario tecnico dell’Italia U21, ha parlato in vista della gara contro la– «Abbiamo visto tante partite della, domani ci aspetta un esame di università e io spero di farlo con matricole spensierate anche nel modo di fare. La mia squadra non deve averedi nessuno: se saremo inferiori stringeremo la mano agli avversari, ma voglio un’Italia che pensi a mostrare le proprie qualità senza preoccuparsi di nulla. Laha fatto 4 finali nelle ultime 5 edizioni del torneo e tre volte ha vinto: sarà interessante confrontarci senza ...

