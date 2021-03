Concorso veloce insegnanti sostegno specializzati, diventa un’utopia per le immissioni in ruolo 2021. Mancano i decreti attuativi (Di venerdì 26 marzo 2021) Lo scorso 30 dicembre sulla Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il testo della Legge di Bilancio 2021 e molti dei provvedimenti inseriti nella finanziaria, ancora non sono entrati in vigore in quanto gli stessi, sono legati ai decreti attuativi che molto spesso vengono conciliati tra duo o più ministeri, con l’intervento anche della Conferenza Stato Regioni. La naturale conseguenza ad una tale procedura, genera inevitabilmente un prolungamento dei tempi per l’approvazione dei decreti attuativi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 26 marzo 2021) Lo scorso 30 dicembre sulla Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il testo della Legge di Bilancioe molti dei provvedimenti inseriti nella finanziaria, ancora non sono entrati in vigore in quanto gli stessi, sono legati aiche molto spesso vengono conciliati tra duo o più ministeri, con l’intervento anche della Conferenza Stato Regioni. La naturale conseguenza ad una tale procedura, genera inevitabilmente un prolungamento dei tempi per l’approvazione dei. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Concorso veloce insegnanti sostegno specializzati, diventa un’utopia per le immissioni in ruolo 2021. Mancano i dec… - FrankFormisano : Le prime assunzioni veloci al Sud sono un test per il #RecoveryPlan - citizen20127 : Insomma, devi essere 'high-skilled', vincere un concorso e però poi ti assumono a tempo determinato. -