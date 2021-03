Concorsi pubblici, nuove procedure “fast track”: digitali e più rapidi (Di venerdì 26 marzo 2021) Prosegue la riforma Brunetta sui Concorsi pubblici. Il ministro della Pubblica amministrazione è fermamente deciso a riformare le procedure attuali, soprattutto dopo le considerazioni e i rilievi che l’Unione europea ha espresso sul nostro PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). “In nessuna parte del mondo il reclutamento si fa così, bisogna cambiare pagina” ha detto. “Non più vecchi Concorsi, ma selezioni da realizzare in uno, due, tre mesi prendendo i migliori, quelli che hanno più esperienza, giovani che vengono fuori dalle università”, ha spiegato il ministro, aggiungendo che si punta ad assumere fino a 5mila persone all’anno “per essere immessi in questi progetti che devono cambiare l’Italia”. Stop carta e penna, arrivano i Concorsi fast track ”I ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 marzo 2021) Prosegue la riforma Brunetta sui. Il ministro della Pubblica amministrazione è fermamente deciso a riformare leattuali, soprattutto dopo le considerazioni e i rilievi che l’Unione europea ha espresso sul nostro PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). “In nessuna parte del mondo il reclutamento si fa così, bisogna cambiare pagina” ha detto. “Non più vecchi, ma selezioni da realizzare in uno, due, tre mesi prendendo i migliori, quelli che hanno più esperienza, giovani che vengono fuori dalle università”, ha spiegato il ministro, aggiungendo che si punta ad assumere fino a 5mila persone all’anno “per essere immessi in questi progetti che devono cambiare l’Italia”. Stop carta e penna, arrivano i”I ...

Advertising

virginiaraggi : Oggi ho incontrato il ministro della Pubblica Amministrazione @renatobrunetta. Abbiamo parlato della ripartenza dei… - figacheduepalle : RT @EndriShtraza: Se fosse possibile votare o partecipare ad alcuni concorsi pubblici senza la cittadinanza, non avrei mai avuto interessa… - PressSardegna : Cagliari, 26 marzo 2021 - Permettere a giovani laureati di acquisire nuove competenze in ambito giudiziario e dare… - MoniShantiRani : RT @lucianoghelfi: Agenda - 11 incontro #Draghi, #Brunetta, #Garofoli, #Brusaferro #Locatelli su concorsi pubblici - 12 Draghi presiede #c… - EmmaKump : RT @EndriShtraza: Se fosse possibile votare o partecipare ad alcuni concorsi pubblici senza la cittadinanza, non avrei mai avuto interessa… -