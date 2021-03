Concerto di Pasqua | Giglio | “Uno schiaffo alle tante attività chiuse”

(Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Domenico, presidente del circolo Fratelli d’Italia Benevento centrale. “Mentre tutta la città è costretta a sacrifici economici e sociali per le chiusure della tanto invocata zona rossa e ci impongono lo “state a casa”, una parte della città, quella istituzionale che dovrebbe dare l’esempio si gode ildal vivo dipresso auditorium Sant’Agostino. Questo è davvero unomorale! Se ci sono delle regole devono valere per tutti, se è possibile presenziare ad unper qualcuno allora si apra per tutti seguendo i protocolli“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

