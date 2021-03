Come sono stanno andando i contagi da coronavirus nelle province italiane (Di venerdì 26 marzo 2021) (I dati della mappa sono aggiornati ognigiorno all’ultimo bollettino disponibile. La provincia autonoma di Bolzano è stata esclusa dalla mappa per un aggiornamento che falsa i numeri dell’ultima settimana) Qui a Wired abbiamo realizzato una mappa che racconta la situazione dell’epidemia da nuovo coronavirus nel nostro paese, mettendo insieme i tamponi effettuati, la percentuale di quelli considerati positivi e la densità abitativa, ovvero uno dei parametri presi in considerazione dagli epidemiologi per realizzare le mappe di rischio. In questo modo vogliamo mostrare quelle province che, in base alla media dei dati dell’ultima settimana, potrebbero avere qualche problema in più rispetto alle altre. Per costruirla, abbiamo raccolto dati dalla Protezione civile e da Istat, e il risultato viene aggiornato quotidianamente, poco dopo ... Leggi su wired (Di venerdì 26 marzo 2021) (I dati della mappaaggiornati ognigiorno all’ultimo bollettino disponibile. La provincia autonoma di Bolzano è stata esclusa dalla mappa per un aggiornamento che falsa i numeri dell’ultima settimana) Qui a Wired abbiamo realizzato una mappa che racconta la situazione dell’epidemia da nuovonel nostro paese, mettendo insieme i tamponi effettuati, la percentuale di quelli considerati positivi e la densità abitativa, ovvero uno dei parametri presi in considerazione dagli epidemiologi per realizzare le mappe di rischio. In questo modo vogliamo mostrare quelleche, in base alla media dei dati dell’ultima settimana, potrebbero avere qualche problema in più rispetto alle altre. Per costruirla, abbiamo raccolto dati dalla Protezione civile e da Istat, e il risultato viene aggiornato quotidianamente, poco dopo ...

