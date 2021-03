Come si prospetta la Settimana Santa di Papa Francesco (Di venerdì 26 marzo 2021) Nonostante la pandemia, i Riti della Settimana Santa saranno celebrati con la presenza dei fedeli. Anche il Papa si prepara a questo momento. Dalla Domenica delle Palme, alla Messa in Coena Domini, alla Via Crucis del Venerdì Santo. La sala stampa Vaticana mette a punto il calendario degli impegni liturgici di Papa Francesco e quali L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 26 marzo 2021) Nonostante la pandemia, i Riti dellasaranno celebrati con la presenza dei fedeli. Anche ilsi prepara a questo momento. Dalla Domenica delle Palme, alla Messa in Coena Domini, alla Via Crucis del Venerdì Santo. La sala stampa Vaticana mette a punto il calendario degli impegni liturgici die quali L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Donato_pg : @FedeJill @Angela36321094 @terzodeboccio @BiasiMonica @13mari81 @GiuliaTulla @MoiMirue @tufotufino @DarioSegreto_… - LuVYrSlfFirSt : Le mie gioie di oggi: E a voi come si prospetta la giornata? - LaZizzania : Da come si prospetta è probabile che a fine giornata me scordo pure il nome mio. - EnzoFraccari : @jabbaTM @Yi_Benevolence Non siamo ancora stanchi di essere presi per il culo da una massa di deficienti inutili, s… - itsnicolecn : Baby V ha solo un giorno di vita e già le si prospetta un futuro da imprenditrice digitale e influencer come la mam… -