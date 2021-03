Come si finanzia in Italia la videosorveglianza nei Comuni

Leggi su wired

(Di venerdì 26 marzo 2021) Telecamere di(Pixabay)Appostate a ogni crocevia o semaforo per sorvegliare spazi pubblici e privati, le videocamere sono ormai diventate un arredo urbano al quale non facciamo nemmeno più caso. Alla ricerca di una soluzione pratica alla sicurezza urbana, negli ultimi tre anni il ministero dell’Interno ha spinto molto per favorire l’utilizzo di questa tecnologia. Dal 2017 lo Stato garantisce infatti unmento annuale aiper realizzare un’infrastruttura di. Il 30 dicembre 2020 la ministra dell’interno Luciana Lamorgese ha approvato, sulla base del lavoro di prefetture, comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica e sindaci, la graduatoria deiche otterranno ilmento per l’impianto. Un intervento statale che ...