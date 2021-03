Come rendere sicura la didattica in presenza e le altre notizie sul virus (Di venerdì 26 marzo 2021) Uno studio confortante dagli Stati Uniti sulla circolazione del virus nelle scuole, quarantena alberghiera in Irlanda, nell’Ue si dibatte per uscire dalla crisi nella fornitura dei vaccini: l’attualità sulla pandemia. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 26 marzo 2021) Uno studio confortante dagli Stati Uniti sulla circolazione delnelle scuole, quarantena alberghiera in Irlanda, nell’Ue si dibatte per uscire dalla crisi nella fornitura dei vaccini: l’attualità sulla pandemia. Leggi

Advertising

PaolaTavernaM5S : “Giovani si diventa” un progetto che prevede come primo passo la costituzione di un Intergruppo parlamentare che og… - andytax1976 : RT @sbruffino: Non dobbiamo rendere normale una azione irrazionale come l'istituzione del coprifuoco. Dobbiamo far sentire la nostra voce. - Cardocan1 : RT @sbruffino: Non dobbiamo rendere normale una azione irrazionale come l'istituzione del coprifuoco. Dobbiamo far sentire la nostra voce. - _FleurDeLys : Specialmente visto che hanno ammesso che non sanno come costringere i genitori a partecipare a degli screening per… - marcovoltaico : RT @sbruffino: Non dobbiamo rendere normale una azione irrazionale come l'istituzione del coprifuoco. Dobbiamo far sentire la nostra voce. -