Come prenotare il vaccino contro Covid-19 nella propria regione (Di venerdì 26 marzo 2021) Dopo gli 80enni e gli over 70, alcune regioni sono partite o sono in procinto di farlo con la vaccinazione anti-Covid delle persone di 70-71 anni. Non tutte sono in linea, a causa di ritardi nelle fasi precedenti della campagna vaccinale, nelle forniture e poi per lo stop di qualche giorno del vaccino AstraZeneca (ora ripartito, dopo la nuova valutazione di Ema e la decisione della ripresa da parte del ministero della Salute). Abbiamo raccolto le indicazioni principali e i riferimenti regione per regione. Abruzzo L'Abruzzo continua la raccolta delle manifestazioni di interesse alla vaccinazione anti-Covid tramite la propria piattaforma online. Da qui si può accedere alle pagine riservate al personale docente e non docente delle scuole e università abruzzesi, al personale dei centri di ...

