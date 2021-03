Come il costume da medico della peste è diventato un caso di disinformazione su TikTok (Di venerdì 26 marzo 2021) «Nel Regno Unito stanno girando persone vestite da dottori della peste che uccidono ragazze e ragazzi. Si stanno anche vedendo in Emilia Romagna ed alcuni dicono anche in Calabria. Io ho paura perché domani ho presenza a scuola e faccio sempre la strada da sola». La testimonianza risale al 22 marzo 2021, proviene dal profilo TikTok di una studentessa italiana ed è solo una delle migliaia di denunce che nel mese di marzo 2021 hanno riempito i profili social dei giovani di tutto il mondo. A spaventare gli utenti della Rete sono presunte figure vestite da “medico della peste”, abbigliamento utilizzato nel XVII secolo da chi praticava la medicina per proteggersi dalle epidemie e curare in sicurezza – in base alle credenze dell’epoca, secondo cui le infezioni potevano ... Leggi su facta.news (Di venerdì 26 marzo 2021) «Nel Regno Unito stanno girando persone vestite da dottoriche uccidono ragazze e ragazzi. Si stanno anche vedendo in Emilia Romagna ed alcuni dicono anche in Calabria. Io ho paura perché domani ho presenza a scuola e faccio sempre la strada da sola». La testimonianza risale al 22 marzo 2021, proviene dal profilodi una studentessa italiana ed è solo una delle migliaia di denunce che nel mese di marzo 2021 hanno riempito i profili social dei giovani di tutto il mondo. A spaventare gli utentiRete sono presunte figure vestite da “”, abbigliamento utilizzato nel XVII secolo da chi praticava la medicina per proteggersi dalle epidemie e curare in sicurezza – in base alle credenze dell’epoca, secondo cui le infezioni potevano ...

