Come cambiano i colori delle regioni per la settimana di Pasqua

(Photo by Massimo Di Vita/Archivio Massimo Di Vita/Mondadori Portfolio via Getty Images)Sulla base dei dati del monitoraggio della cabina di regia dell'Istituto superiore della sanità, e Come confermato nella conferenza stampa di venerdì 26 marzo dal ministro della salute Roberto Speranza e dal presidente del Consiglio Mario Draghi, il Lazio sarà la sola regione a cambiare colore, passando dalla zona rossa a quella arancione, da martedì 30 marzo. Mentre la Valle d'Aosta passerà in rosso da lunedì per ordinanza regionale, che ha anche decretato il blocco degli spostamenti a partire da questo weekend Tutte le altre regioni conservano la colorazione del 15 marzo. Per cui Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Puglia e Campania sono rosse. Abruzzo, Molise, Basilicata, Provincia Autonoma ...

