Colori regioni, c'è l'ordinanza di Speranza: Campania resta zona rossa (Di venerdì 26 marzo 2021) C'è la nuova ordinanza del ministro Speranza sui Colori delle regioni in Italia. Con il nuovo monitoraggio dell'Iss sono stabilite le fasce di rischio delle regioni per la prossima settimana. Il Lazio passa in arancione da martedì 30, mentre da lunedì 29 Toscana, Calabria e Valle d'Aosta diventano rosse. Dal 3 al 5 aprile, per Pasqua tutta L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

repubblica : ?? Colori delle regioni, contrordine per la Toscana: dopo il riconteggio dei dati, passa dall'arancione al rosso - repubblica : Covid, ecco i nuovi colori delle Regioni. Lazio in arancione, scuole aperte da martedì - Corriere : Lombardia ancora rossa, il Lazio passa in arancione, Veneto in bilico: i nuovi colori - MarioRo22315926 : RT @Open_gol: ?? Ecco i nuovi colori delle Regioni da lunedì - MassimoChiaram7 : RT @romatoday: Zona rossa e arancione: i colori delle regioni nella nuova ordinanza di Speranza -